Giudice Sportivo, ecco gli squalificati dopo la 13° giornata di Serie A! Arriva la decisione anche su Allegri...

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13ª giornata: squalificati e provvedimento su Allegri
Il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni dopo la 13ª giornata di Serie A. Tra squalifiche e provvedimenti, spicca anche il verdetto che riguarda Massimiliano Allegri, con conseguenze importanti per il prossimo turno di campionato.
LA NOTA – A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Troilo (Parma), Gagliardini (Hellas Verona), Pongracic (Fiorentina). Entra nella lista dei diffidati Casadei (Torino), Prati (Cagliari).
Sono stati inoltre squalificati per una partita l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri e il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic.
