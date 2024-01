Giudice Sportivo: squalifica Mourinho, stangata Lazovic

Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo della Serie A, ha comunicato tutti i provvedimenti della 19esima giornata di campionato

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LAZOVIC Darko (Hellas Verona): per avere, al 50° del secondo tempo,

contestato in modo plateale e irriguardoso l’operato arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FRATTALI Pierluigi (Frosinone): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MAGGIORE Giulio (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZOCCHI Pasquale (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo

grave di giuoco.

GATTI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MCKENNIE Weston James Ea (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): ammonizione (Terza sanzione);

per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’operato arbitrale.