Giuseppe Conte: «La Coppa Italia riprende il 12 giugno»

Giuseppe Conte ha annunciato la possibilità di riprendere le competizioni a porte chiuse: via libera alla Coppa Italia

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per annunciare la ripresa ufficiale della stagione calcistica 2019/20 in Italia, che avrà inizio domani sera con la sfida di Coppa Italia tra la Juventus e il Milan.

«Il 12 giugno, con il nuovo Dpcm, riprendono gli eventi e le competizioni a porte chiuse, tra cui la Coppa Italia. Gli sport amatoriali riprenderanno dal 25 giugno», ha detto Conte.