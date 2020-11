Gladbach, Rose: «Inter dipendente da Lukaku. Non ci snatureremo»

Marco Rose, allenatore del Borussia Moenchengladbach ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro l’Inter

FILOSOFIA DI GIOCO – «Non ci snatureremo contro l’Inter, queste partite ci rendono più forti. In campo abbiamo i nostri principi, domani vogliamo portarli in campo per fare una bella partita e fare altri punti».

LUKAKU – «L’Inter basa molto il proprio gioco su Romelu Lukaku. In area riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. Stiamo parlando di un grande calciatore».

ASPETTATIVE – «Dobbiamo giocare una buona gara, affrontiamo una squadra top e perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata. Siamo però felici di affrontare avversari così forti, lo faremo con la nostra sicurezza».

ELVEDI – «Nico è di buon umore. Purtroppo ieri ha subito un lieve infortunio muscolare durante l’allenamento. Ecco perché domani non sarà con noi. Ci fidiamo comunque di chi andrà in campo. Lo sostituirà Tony Jantschke».

STINDL – «Noi viviamo molto dello spirito di squadra, dell’atmosfera positiva che c’è in questo gruppo. Stindl è il nostro capitano e ricopre il suo ruolo in modo eccellente, lavorando molto per la squadra. Si è guadagnato una buona reputazione, dentro e fuori dal campo».

NEUHAUS – «Florian è stato benedetto dal grande talento che ha. Nonostante la struttura fisica, riesce comunque ad essere molto fluido. È un ragazzo riflessivo, ascolta e mette in atto i consigli che gli vengono dati. Questo è molto importante per la sua crescita».