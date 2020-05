Gli Ultrà di destra uniti contro il Governo: 6 giugno maxi manifestazione a Roma

L’iniziativa partita dagli Ultrà del Brescia ha trovato ampio appoggio in moltissime curve italiane: il 6 giugno andranno a Roma

Sabato 6 giugno a Roma gli ultras di Inter, Juventus, Brescia, Hellas Verona, Lazio e Roma parteciperanno alla manifestazione organizzata dal gruppo Ragazzi d’Italia. L’iniziativa è partita dalla Curva del Brescia che ha chiesto prima ai “nemici” dell’Atalanta e dell’Hellas Verona di scendere in piazza con loro.

Come si legge sul manifesto del gruppo ultrà: «Abbiamo chiesto a tutti di partecipare senza sciarpe e senza simboli, ma con una maglietta bianca. Abbiamo riposto (momentaneamente) le rivalità storiche e gruppo dopo gruppo hanno aderito quasi tutti […] Dedicato a chi ha reso la nostra Italia lo splendido Paese che è oggi, e contro chi ha distrutto il nostro Paese. Riporteremo l’Italia al suo antico splendore. Il 6 giugno tutti a Roma… pronti a tutto». Repubblica riporta che il calcio non c’entra: si tratterà della prima manifestazione politica nella storia degli ultras in Italia e l’obiettivo è creare un fronte nazionalista.