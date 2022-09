Gol annullato Milik, fonti Lega assicurano: «Tenuto conto della posizione di Candreva»

Alcune fonti vicine alla Lega Serie A assicurano che in sala Var è stato tenuto conto della posizione di Candreva nel gol annullato a Milik

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fonti della Lega Serie A affermano che a Lissone hanno tenuto conto della posizione di Antonio Candreva per il gol annullato a Milik nel finale del match di ieri sera.

Il fuorigioco di Bonucci, però, non sarebbe punibile, visto che Sepe non è disturbato dal giocatore bianconero e rimane immobile al colpo di testa del polacco. Le immagini della posizione dell’ex Samp al momento dell’angolo, in ogni caso, non sono state mostrate e il tutto rimane avvolto da polemiche e mistero.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24