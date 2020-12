Il gol fulmineo di Rafael Leao ha fatto il giro d’Europa: nemmeno 7 secondi per entrare nella storia ma c’è chi ha fatto meglio

Rafael Leao ha messo a segno il gol più veloce della Serie A contro il Sassuolo: nemmeno 7 secondi per depositare la palla in rete come nessuno in Europa.

Il Corriere della Sera però riporta un dato ancora più sorprendente: il record assoluto appartiene a Nawaf Al Abed che nel 2009 segnò direttamente da centrocampo dopo 2.8 secondi in Al Hilal-Wing Yee.