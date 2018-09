Gol Politano o autogol Pavoletti? Ecco il responso in Inter-Cagliari

Il 2-0 dell’Inter è gol Politano o autogol Pavoletti? La sentenza arriva dalla Lega Calcio sull’assegnazione della rete nerazzurra

Gli appassionati di Fantacalcio se lo chiedono in massa: il 2-0 dell’Inter sul Cagliari è gol Politano o autogol Pavoletti? La formazione nerazzurra allenata da Luciano Spalletti si è imposta nell’anticipo serale del sabato sera e trova i tre punti contro i sardi allenati da Rolando Maran. Arriva la terza vittoria consecutiva in campionato per l’Inter che sale così al terzo posto agguantando il Sassuolo che ha però una partita in meno dei nerazzurri. A sbloccare il match ci ha pensato Lautaro Martinez, poi nella ripresa è stato il turno di Politano.

Non è stata certo una passeggiata per l’Inter trovare i tre punti, basti pensare al gol annullato al Cagliari per una evidente deviazione di mano di Dessena. Gol prima convalidato dall’arbitro e poi annullato su segnalazione del Var. Poco prima dei minuti di recupero, invece, è arrivato il gol del raddoppio targato Inter. Da calcio d’angolo lo spiovente giunge sul lato destro dell’area con Politano che è lesto a sparare una forte conclusione che sbatte prima sul palo alla destra di Cragno e poi si deposita in gol. E’ gol di Politano o autogol di Pavoletti, visto che il bomber del Cagliari tocca la palla? La Lega Calcio ha assegnato la rete all’ex esterno del Sassuolo giudicando ininfluente la deviazione di Pavoletti.