Gol Quagliarella per la storia: due traguardi per l’attaccante

Fabio Quagliarella interrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina: sono due i traguardi che agguanta l’attaccante doriano

Fabio Quagliarella interrompe il digiuno e va in gol contro la Fiorentina al minuto 71 della gara. Il capitano della Sampdoria mette a segno il suo primo gol nel 2021.

Sono diciassette gli anni solari in cui va in gol in Serie A l’attaccante di Castellamare di Stabia e con la rete alla Fiorentina raggiunge quota 92 gol in blucerchiato raggiungendo Bassetto. In vetta Mancini a 132 gol.

