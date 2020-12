Gomez e il Tapiro, a distruggerlo sarebbe stato Zapata

Striscia la Notizia ha consegnato a Gomez il Tapiro d’oro, ma è poi scoppiato il caso per la distruzione dello stesso

Ieri sera, a Striscia la Notizia, è andato in onda il servizio con la consegna da parte di Valerio Staffelli del Tapiro d’oro al Papu Gomez. In una scena si vede volare il “premio” che poi si distruggerà cadendo. Dalle immagini non è ben chiaro chi sia stato a lanciarlo e a rivelarlo è stata La Gazzetta dello Sport.

Sarebbe stato, infatti, Duvan Zapata a distruggere il Tapiro accorso, insieme a Robin Gosens, a supporto di Gomez.