Gomez: «L’Atalanta non muore mai»

Alejandro Gomez ha analizzato la prestazione offerta dall’Atalanta contro la Lazio: le parole del capitano nerazzurro

Alejandro Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Lazio.

VITTORIA – «Ormai già da qualche campionato nei primi minuti dobbiamo prendere il ritmo della partita, ma siamo abituati a rimontare. Il gioco della squadra ci porta a fare gol. Abbiamo avuto più gamba, la Lazio non giocava da tempo e non era facile per loro. Abbiamo dimostrato che non moriamo mai».

OBIETTIVI – «Non possiamo mollare, ci sono squadre importanti dietro. Dobbiamo continuare così e magari puntare a un’alta posizione. I tifosi fuori dallo stadio? Sono meravigliosi anche a distanza».