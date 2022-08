Gomis, dalla Serie A al futsal: «Credo molto in questo sport ma che ricordi al Toro...»

L’ex portiere del Torino Lys Gomis ha da poco deciso di passare al futsal: ecco impressioni, obiettivi e ricordi nelle sue parole

Lys Gomis è solo l’ultimo giocatore in ordine di tempo a passare al futsal dopo aver calcato i campi professionistici di calcio. Ai microfoni di Futsalnews24 ha voluto raccontare la sua decisione:

FUTSAL – «Questa è una realtà che adoro e credo fortemente in questo progetto. Io darò il mio contributo, che non sarà lo stesso che avrei potuto dare nel mondo del calcio, ma sarà comunque il mio meglio. Troverò gente molto più preparata di me, che pratica questa disciplina da anni, ma io non mi scoraggio così come non l’ho mai fatto nel corso della mia vita».

RICORDI – «Il momento più emozionante di tutta la mia carriera è stata quella del mio esordio in serie B. Albinoleffe-Torino, 26 maggio 2012: avevamo appena conquistato la promozione in serie A, io ho fatto il mio debutto ed è stato meraviglioso sentire tutti i tifosi granata che cantavano il mio nome».

