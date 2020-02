Gomitata Totti, rissa sfiorata alla Longarina contro il Frosinone

Totti colpisce con una gomitata il capitano del Frosinone Iannuccillo in un torneo di Calcio a 8: rissa sfiorata fra le due panchine

Un fallo di Francesco Totti ha infiammato gli animi alla Longarina, dove l’ex giallorosso della Roma ha sfidato la squadra di Calcio a 8 del Frosinone.

Secondo quanto riportato Corriere dello Sport, il giocatore ha colpito con una gomitata Iannuccillo, capitano della squadra avversaria. Non sono bastate le scuse immediate di Totti per evitare un acceso scontro verbale fra le due panchine, che stavano per dare vita a una rissa. Il match è terminato 2-2.