Gosens: «Inter tra i club più grandi al mondo. Nazionale? Ho un obiettivo»

Robin Gosens, esterno dell’Inter e della Nazionale tedesca, fissa il suo obiettivo: le dichiarazioni del giocatore nerazzurro

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Süddeutsche Zeitung, l’esterno dell’Inter Robin Gosens ha parlato così.

LE PAROLE – «Voglio esserci agli Europei. Non aver partecipato al Mondiale in Qatar è stata un’enorme delusione, il punto più basso della mia carriera finora. Penso di poter avere legittime speranze. Allora dovrei almeno essere un candidato serio, ho quella pretesa. Ho totalmente sottovalutato il mio infortunio. Errore aver scelto l’Inter? Gioco per uno dei più grandi club del mondo! Attualmente siamo tra i primi otto in Europa!».