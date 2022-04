Gosens, per l’Inter scatta l’obbligo di riscatto

come si legge dal bilancio dell’Atalanta, i bergamaschi hanno ufficializzato il passaggio a titolo definito di Gosens all’Inter

L’Atalanta ha messo a bilancio la cessione di Robin Gosens, il che lo ufficializza il suo passaggio all’Inter in via definitiva.

Gosens, come si legge nel bilancio degli oroboci è «ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto […] per totali euro 25 milioni, di cui euro 15 milioni a titolo di acquisto definitivo (già maturato alla data odierna) ed euro 10 milioni per premi e/o indennizzi»