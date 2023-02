Gosens sul suo addio all’Atalanta: «Ecco perché ho lasciato Bergamo»

L’ex esterno dell’Atalanta Robin Gosens spiega il perché ha lasciato Bergamo per andare all’Inter: al di là della stagione attuale

Ai microfoni della UEFA, l’ex esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha raccontato le sensazioni affrontate durante il suo addio a Bergamo per venire all‘Inter.

LE PAROLE – «È sempre difficile decidere di lasciare la tua zona di comfort per provare qualcosa di nuovo. Stavo molto bene all’Atalanta dove abbiamo raggiunto traguardi straordinari. Lasciarsi tutto alle spalle per una nuova avventura è particolare, ma volevo farlo per capire il mio livello. Quindi, uscendo dalla mia zona di comfort, scoprirò se avevo ragione a pensarlo o se l’Atalanta era invece il mio apice».