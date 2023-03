Gosens: «Voglio conquistarmi l’Inter e la Germania»

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della Nazionale tedesca

MONDIALE – «Non prendere parte alla Coppa del Mondo è stata una grande delusione, il punto più basso sportivo della mia carriera finora».

INTER – Voglio l’Europeo con la Germania, ma prima però devo lottare per essere titolare nell’Inter, a quel punto potrò credere di poter avere legittime speranze».

GERMANIA – «Per me la Nazionale resta il massimo, passando all’Inter pensavo che le mie chance di essere stabilmente nei convocati sarebbe aumentata. Ma non è successo e devo rimproverare me stesso. Flick mi ha già chiarito che attualmente gioca a quattro e che vede i miei punti di forza soprattutto come ala sinistra davanti a una difesa a tre. Ma non credo di non essere adatto per una difesa a quattro. So come funziona e ci ho già giocato».