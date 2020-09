Yoann Gourcuff, ex giocatore di Bordeaux e Milan, non ha escluso di ritornare al calcio giocato in un’intervista ad Aquitaine Radio

Yoann Gourcuff, ex giocatore di Bordeaux e Milan, può ritornare a giocare dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco le parole pronunciate dal francese nel corso di un’intervista rilasciata ad Aquitaine Radio:

«Forse in futuro potrei riprovarci. Per adesso mi prendo cura della mia famiglia e dei miei figli. Ma chissà in futuro cosa potrà succedere».