Gravina: «Crisi Serie A? C’è un fondo UEFA»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della crisi in cui potrebbe incorrere il mondo del calcio dopo l’emergenza Coronavirus

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di un’eventuale crisi della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus: «Dobbiamo adempiere a vincoli contrattuali per limitare i danni economici. Si può arrivare fino a 700 milioni di euro di danno effettivo. Stiamo predisponendo una serie di richieste al nostro Governo per affrontare questa criticità per il mondo del calcio».

«C’è un fondo UEFA che in questi casi si può utilizzare, ma dobbiamo attendere le valutazioni sull’impatto finanziario degli esperti. In un momento di emergenza, il taglio degli stipendi non può essere un tabù. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo e capire che la crisi riguarda tutti», ha concluso Gravina ai microfoni di Radio24.