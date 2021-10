Gravina: «Ronaldo non è stato un buon acquisto per la Juve»

Gabriele Gravina ha commentato l’operazione Cristiano Ronaldo effettuata dalla Juventus: ecco le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato l’acquisto di Ronaldo da parte della Juve.

RONALDO – «Se è stato un buon acquisto per la Juve? Secondo la mia filosofia no. Chiaramente ha fatto bene al calcio italiano, ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione. Scudetto? In questo momento l’asse Milano-Napoli è abbastanza attrezzato».

