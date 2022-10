Gravina: «Nomina Abodi straordinaria notizia. La Meloni ha ridato dignità»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della nomina di Andrea Abodi come nuovo Ministro dello Sport

Andrea Abodi è il nuovo Ministro dello Sport. Gabriele Gravina, all’ANSA, ha così commentato la notizia.

LE PAROLE – «La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. E’ un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà. Ringrazio la Presidente Meloni per aver dato dignità al nostro mondo con l’indicazione di un vero e proprio Ministero e per aver scelto un serio professionista che conosce i reali problemi che affliggono lo sport italiano».