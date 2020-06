Gravina: «Quarantena soft? Passo in avanti per finire la stagione»

Gabriele Gravina ha commentato l’approvazione della quarantena soft: le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni dell’Ansa dell’approvazione della quarantena soft in Serie A.

«La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del Cts, è un’ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva ringrazio il Ministro Speranza e tutto il Governo. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti».