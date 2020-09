Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le sue dichiarazioni

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com.

«C’è l’esigenza di restituire ai fruitori l’evento. Ho incontrato il premier giorni fa e abbiamo affrontato il tema. Priorità ora alle scuole, ad ottobre parleremo della questione stadi. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A. I playoff? Qualcuno aveva criticato questa mia idea poi però ha vissuto e visto l’esperienza delle Final Eight ed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l’espressione play-off, dovevo usare un altro inglesismo. Torno a parlare dell’esigenza di valorizzazione del prodotto: il campionato vive un momento di assuefazione e sappiamo che mancano le risorse. Occorre inventarsi una valoiorizzazione della competizione, per rendere più appetibile il prodotto. Ci vuole qualcosa che elevi lo spessore della competizione. Sull’ipotesi delle Final Eight ci si può lavorare».