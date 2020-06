Gravina sulla quarantena ridotta: «A breve confronto con il Governo»

Gabriele Gravina ha parlato anche della possibilità di ridurre la quarantena alle squadre e ai calciatori in caso di positività

Nel lungo discorso tenuto al termine del Consiglio Federale, Gabriele Gravina ha parlato anche della possibilità di ridurre la quarantena a squadre e giocatori in caso di positività.

QUARANTENA – «Dobbiamo avere un confronto serrato con i ministri Spadafora e Speranza, nonché col CTS. Non so se sarà possibile attenuare la quarantena. Riteniamo che ci possano essere delle condizioni che non impediscano al nostro campionato di andare avanti».