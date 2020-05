Il campionato di calcio in Grecia verrà portato a termine: dal 6 giugno spareggi per il titolo e le retrocessioni

La Grecia sportiva può sorridere. Il campionato di calcio verrà concluso dopo le buone notizie giunte dal Governo in merito ai numeri del Coronavirus.

La stagione 2019/20 ripartirà il prossimo 6 giugno con i playoff per la vittoria del titolo e i playout per determinare le retrocessioni in seconda divisione.