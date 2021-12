Juventus, Greggio su Allegri: «Ho fiducia in lui. Ecco cosa gli ho detto»

Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, ha parlato a Tuttosport su Allegri e i bianconeri

Ezio Greggio, artista televisivo e noto tifoso della Juventus ha parlato a Tuttosport. Le sue parole:

ALLEGRI – «Ho grande fiducia in Max: se no la risolve San Allegri, non la sistema nessuno. Ma gli va dato il tempo di lavorare. La squadra è la stessa dello scorso anno, ma senza Cristiano Ronaldo. E fidatevi di me: Pirlo, che ho amato da giocatore, sono certo che diventerà anche un grande allenatore. Ho detto a Max di schierare quindici giocatori… Perché non avendo tanta qualità, magari con otto centrocampisti in campo ne facciamo quattro buoni. Locatelli è stato un grande acquisto, però ne abbiamo altri 4-5 che alla Juventus stanno troppo comodi».

