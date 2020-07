Griezmann Barcellona, furia degli agenti: chiarimento o cessione

Antoine Griezmann è diventato un caso al Barcellona: l’entourage incontrerà la dirigenza blaugrana nei prossimi giorni

Tiene banco in casa Barcellona il caso legato ad Antoine Griezmann, sollevato dalle parole di Diego Simeone dopo l’ingresso in campo del francese contro l’Atletico Madrid in pieno recupero.

La scelta dell’allenatore Quique Setien avrà sicuramente delle conseguenze. L’entourage di Griezmann parlerà a breve con la dirigenza blaugrana per risolvere il problema oppure dichiarare sul mercato il calciatore.