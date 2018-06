Antoine Griezmann ha confermato con un video su Twitter la sua decisione di restare all’Atletico Madrid. Il francese era finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid

Antoine Griezmann è impegnato con la Francia ai Mondiali di Russia 2018 ma non ha dimenticato il club che lo ha portato alla ribalta in campo internazionale. L’attaccante francese è diventato l’oggetto del desiderio di diversi grandi club ma il suo futuro all’Atletico Madrid non sembra in discussione. Griezmann ha oggi pubblicato su Twitter un video in cui conferma la volontà di continuare la sua esperienza con i Colchoneros. «I miei fan, la mia squadra, LA MIA CASA», è il messaggio che accompagna il filmato. In queste settimane il nome dell’attaccante era stato accostato soprattutto a Barcellona e Real Madrid ma pare che sia stato il sogno proibito anche della Juventus. Il fenomeno francese debutterà al Mondiale con la sua Nazionale sabato 16 giugno alle 12.00 contro l’Australia.