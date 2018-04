La Juventus pensa a un nuovo attaccante. I bianconeri potrebbero cedere Dybala e Mandzukic per puntare su uno tra Griezmann e Cavani

La Juventus pensa a una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato. La società bianconera potrebbe cambiare diversi calciatori e al momento due dei principali indiziati a cambiare aria sarebbero Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Il primo ha deluso le attese e lo ha detto anche Max Allegri in conferenza stampa, il secondo potrebbe andare via per cercare nuovi stimoli e per tornare a giocare da centravanti dopo un anno e mezzo vissuto a macinare km sulla fascia sinistra. La Juve ha due sogni secondo il Corriere dello Sport: Antoine Griezmann e Edinson Cavani. Calciomercato Juve: le ultimissime.

I bianconeri, se dovessero cedere Dybala per una cifra tra i 120 e i 150 milioni di euro, e se dovessero cedere Mandzukic per circa 20 milioni, potrebbero reinvestire parte del ricavato per un altro grande bomber. L’ideale, per età e per caratteristiche tecniche, sarebbe Antoine Griezmann: le Petit Diable ha una clausola da 100 milioni e potrebbe affiancare Gonzalo Higuain ma potrebbe anche girare attorno al Pipita. Il Matador del PSG è un centravanti d’area come il numero 9 bianconero e potrebbe anche pestarsi i piedi con l’argentino.