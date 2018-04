La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Inter-Juventus, partita della 35ª giornata di Serie A, stagione 2017/2018

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juve. Queste le sue parole: «E’ un periodo non tribola, era peggio quando sono arrivato. I tifosi ci hanno dimostrato il loro affetto. Non esiste alcun problema nello spogliatoio e dispiace sentire queste cose perché vanno a intaccare la professionalità di tutti». Il tecnico ha invitato i suoi a giocare con la testa sgombra: «Siamo ancora in corsa per 2 obiettivi, mancano 5 gare alla fine. Ci sono periodi in cui le cose vanno meno bene ma questo non vuol dire che la squadra è passata da fenomeni imbattibili a squadra di brocchi, deve sempre regnare l’equilibrio».

Max Allegri ha parlato molto bene dell’Inter, una formazione che ha incassato solo 23 gol (terza miglior difesa del campionato): «L’Inter vorrà vincere per la Champions, noi dobbiamo vincere per tenere a distanza il Napoli. Sarebbe stato poco bello vincere il campionato già da qualche settimana, io non amo le cose piatte. Ora viene il bello». Max ha analizzato il ko con il Napoli: «Col Napoli abbiamo fatto 9 falli e ne abbiamo subiti 18 e questo la dice tutta sull’andamento della partita. Con l’Inter dobbiamo fare molto meglio». Allegri ha confermato la presenza di Mandzukic dal 1′ minuto e le assenze di De Sciglio, Chiellini (stagione finita per lui) e Sturaro.

L’allenatore ha invitato tutti alla calma e a guardare avanti con ottimismo ed entusiasmo: «Bisogna essere meno pensierosi, andare in campo e pensare di dover giocare solo una partita di calcio. Il campionato è tutto da giocare, magari è giusto dire che il Napoli le vincerà tutte e 4 ed è favorito ma noi dobbiamo scendere in campo per fare il massimo, senza pensare, solo per giocare. Poi è normale che chi vince è sempre un bravo ragazzo, chi perde è sempre…». Questo invece il commento su Dybala: «Sta bene come tutti ma forse tutti si aspettavano qualcosa in più. Manca un mese alla fine della stagione e deve dare il massimo come tutti». Chiosa sul futuro: «Sgombriamo il campo dagli equivoci: io ho deciso il mio futuro un anno fa, quando ho firmato il rinnovo».