Dumfries CHIARISCE sullo striscione: «Non volevo offendere nessuno»

Dumfries, esterno dell’Inter, si scusa così con l’esterno del Milan Theo Hernandez sullo striscione fatto vedere durante la festa

Denzel Dumfries, intervenuto sui propri profili social, si è voluto scusare per aver sollevato lo striscione raffigurante Theo Hernandez al guinzaglio durante la festa scudetto dell’Inter.

«Ieri è stata la giornata più bella per me, per tutti i giocatori e per tutta la società. Grazie mille ai tifosi che sono intervenuti in migliaia alla parata. È stata una bellissima emozione festeggiare con tutti voi, ha significato tantissimo per la squadra. Durante la sfilata ho mostrato uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di ogni gioco. Mi rendo conto che tenere in mano lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia e per niente intelligente. Passiamo a concentrarci su quella che è stata la stagione più straordinaria per l’Inter. Grazie ancora per tutto il vostro supporto in questa stagione e per i festeggiamenti di ieri, non li dimenticherò mai».