Milan Giroud: «Ho sempre sognato finire la carriera a Los Angeles»

Le parole di Olivier Giroud sul trasferimento a Los Angeles: «Sarà bello ritrovare Lloris: mi ha raccontato molte cose»

Ultimi 180′ di Olivier Giroud con il Milan prima del suo trasferimento in MLS a Los Angeles. L’attaccante francese ne ha parlato a Canal+. Di seguito le sue parole.

TRASFERIMENTO A LOS ANGELES – «Ho sempre desiderato finire lì la carriera, anche da un punto di vista familiare, l’esperienza di vita e la possibilità di scoprire un paese lontano ma pur sempre anglofono, un aiuto per i miei figli che sono nati a Londra».

TROVERA’ IL SUO AMICO LLORIS – «E’ una cosa bellissima, mi ha parlato della vita a LA, del club e dei tifosi, così come delle persone che lavorano nel club come John Torrington, il direttore che è venuto a Milano per vedermi e farmi firmare il contratto».

