Ederson: «Vi svelo un retroscena contro il Liverpool. Su Gasp...»

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Ederson tra la sfida con il Liverpool, obiettivi, il suo arrivo a Bergamo e Gasperini

Tramite Cronache di Spogliatoio, il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

«Contro il Liverpool Gasperini ci ha chiesto di abbassarci, noi abbiamo detto di no: volevamo pressare su ogni pallone e non chiuderci nonostante il goal subito e ovviamente trovare la via della rete. Abbiamo rispecchiato quella che è la sua mentalità. Il mio arrivo all’Atalanta? Sabatini mi aveva parlato della possibilità di venire a Bergamo, poi Tony D’Amico è sceso a Salerno e abbiamo trovato l’accordo. Gasp mi ha fatto diventare un po’ più pratico, non è semplice, è uno che vuol migliorare anche i dettagli minimi: ci è voluto tempo per entrare nei meccanismi: ha fatto alzare il livello della Dea»