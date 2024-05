Zirkzee Milan, cambia la clausola dell’attaccante: i rossoneri provano l’affondo

Zirkzee è il nome che il Milan vuole a tutti i costi nel mercato estivo: è cambiata la clausola e ora i rossoneri provano l’affondo

Kia Joorabchian, agente del ragazzo, avrebbe chiuso un importante accordo con il Bologna: la clausola rescissoria da 40 milioni di euro non sarà valida in estate solo per il Bayern Monaco (che mantiene comunque il 45% sulla futura rivendita) ma per tutte le squadre interessate. Ibrahimovic è pronto ad affondare il colpo.