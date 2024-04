Lewandowski contro la Fifa: «Avrei dovuto vincere il Pallone d'Oro»

Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha voluto parlare del mancato Pallone d’Oro 2020 non senza qualche polemica

«Recentemente un amico mi ha mandato delle statistiche: ho segnato 100 gol in 85 partite tra 2020 e 2021. Ricevere ora il Pallone d’Oro 2020? Sarebbe un grande onore e accetterei il premio. Quell’anno per me è stato straordinario, ero al massimo livello, abbiamo vinto tutto. Non mi sentirei offeso: sarebbe un grande onore. Certo che mi piacerebbe ricevere un giorno il Pallone d’Oro. Non sono arrabbiato o triste perché mi manca questo trofeo. Ma la mia sensazione è che in uno di quei due anni avrei dovuto vincerlo»