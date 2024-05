Napoli, De Laurentiis ANNUNCIA: «Ecco la novità UFFICIALE, arriverà presto per agire sul mercato»

Durante una conferenza stampa organizzata da De Laurentiis, il presidente del Napoli ha fatto un annuncio ufficiale

In occasione della conferenza stampa organizzata da Aurelio De Laureniits per quanto riguarda il ritiro del Napoli, il presidente della squadra partenopea ha annunciato ufficialmente una novità nello staff ovvero l’addio di Meluso e l’arrivo seppur non esplicito di Manna.

NOVITA’ – «Sicuramente ci sarà un nuovo direttore sportivo che speriamo possa palesarsi presto, in modo da agire velocemente sul mercato sia in entrata che in uscita. Non posso rivelarvi altro, ma posso dire che sicuramente ci sarà un nuovo direttore sportivo»