Milan, agente Di Lorenzo: «Resta con Conte? Vi SVELO TUTTO»

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, sembra sempre più lontano dalla Campania. Ecco le parole del suo agente

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro del proprio assistito attualmente in forza al Napoli, ma che con ogni probabilità saluterà il club azzurro con il Milan in pole.

DI LORENZO VIA NONOSTANTE CONTE? – «Non c’entra niente l’aspetto tattico o tecnico, chi sia l’allenatore… queste sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio. Ci sono tante altre dinamiche e situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni che lo portano a decidere in un certo modo. Sono contento che Conte venga al Napoli, per me era l’unica medicina giusta per questo Napoli e credo che tutti i giocatori abbiano l’onore di esser allenati da lui. La decisione di Giovanni non c’entra nulla con Conte, sono decisioni metabolizzate durante l’annata e si è arrivati ad una conclusione».

IL MIO RAPPORTO COL NAPOLI – «I miei rapporti col Napoli rimangono rapporti importanti e di amicizia. Vero che negli anni spesso ho litigato e poi le cose le ho sistemate. Questa di Di Lorenzo è una cosa a parte perché è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta. Personalmente penso che il suo ciclo al Napoli sia finito qui. I rapporti rimangono buoni ma io devo lavorare per esaudire le volontà dei giocatori».