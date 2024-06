Napoli, Antonio CONTE sarà il nuovo ALLENATORE: accordo raggiunto, manca solo la firma per l’ufficialità

Il Napoli ha chiuso l’affare che porterà Antonio Conte sulla panchina azzurra per la prossima stagione: contratto fino al 2027

Alla fine il più classico degli “Here we go” targati Fabrizio Romano è arrivato: Antonio Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico leccese si legherà al club partenopeo fino al 2027.

Come rivela appunto l’esperto di mercato, è stato raggiunto l’accordo totale su ogni aspetto come lo stipendio, i diritti d’immagine e tutto ciò che ruota attorno a quello che sarà un contratto triennale.