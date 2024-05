Juventus, il Giudice Sportivo su Allegri: ecco la SQUALIFICA dopo l’espulsione in Coppa Italia

Il Giudice Sportivo ha sanzionato Massimiliano Allegri dopo il cartellino rosso ricevuto da Maresca in finale di Coppa Italia

Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica a Massimiliano Allegri dopo l’espulsione in Coppa Italia più 5 mila euro di multa. Naturalmente andranno scontate nella coppa nazionale e dunque Allegri sarà regolarmente in panchina per il campionato con la Juventus.

COMUNICATO – «Due giornate di squalifica (da scontare in Coppa Italia) e 5 mila euro di multa a Massimiliano Allegri sono state inflitte dal giudice sportivo, dopo l’espulsione decisa dall’arbitro Maresca al 50′ del secondo tempo della finale di Coppa Italia di ieri, e a seguito delle offese al direttore di gara e al quarto uomo. Questa la motivazione nel comunicxato del giudice sportivo: “si avvicinava al 4° ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli ufficiali di gara; infrazione rilevata dal 4° ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del direttore di gara».