La Lazio ha intenzione di prendere Marko Grujic dal Liverpool a centrocampo, ma il suo agente non sembra troppo d’accordo

La Lazio vuole rafforzare il centrocampo e in questo mercato ha messo gli occhi addosso a Marko Grujic. Il serbo si è messo in mostra con la Stella Rossa prima di approdare al Liverpool. Viene considerato un jolly per la linea mediana e Igli Tare lo segue con attenzione.

Da parte del Liverpool però potrebbero esserci novità non molto positive per la Lazio. La squadra mercato di Lazionews24.com ha parlato in esclusiva con l’agente Zoran Stojadinovic e le sue dichiarazioni non piaceranno troppo ai fan laziali.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM