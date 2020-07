Guardiola annuncia: «Sané andrà al Bayern Monaco» – VIDEO

Pep Guardiola annuncia il futuro di Leroy Sané: le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City – VIDEO

È Pep Guardiola a chiudere la telenovela legata al futuro di Leroy Sané, che lascerà il Manchester City per accasarsi al Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo in conferenza stampa.

«Sané vuole partire. Ci sono ancora alcuni ostacoli, ma sembra che andrà a Monaco. Gli auguro il meglio e lo ringrazio molto per questi anni insieme. Inizierà un nuovo capitolo in un club fantastico come il Bayern Monaco».