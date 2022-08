Guardiola: «Bernardo Silva? Vorrei che restasse»

Pep Guardiola ha commentato la situazione di mercato di Bernardo Silva: «Mi piacerebbe che continuasse qui, è un giocatore speciale»

Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa – per la prima di campionato del Manchester City contro il West Ham – il futuro di Bernardo Silva, finito nel mirino del Barcellona. Di seguito le sue parole.

BERNARDO SILVA – «Vorrei che Bernardo restasse, decisamente. Trovare giocatori bravi come lui è difficile. Al 100 per cento voglio che Silva rimanga qui. Ma ripeto: se vuole partire, ha un’offerta e i club hanno un accordo… è buon senso quello che ho detto. Non ho detto niente di speciale. Questa è la realtà. Chiaro questo, per quanto ne so non abbiamo ricevuto un’offerta. Nemmeno la scorsa stagione.

Bernardo si sta allenando molto bene ed è pronto per domenica. Se ho qualcosa da dirgli gliela dirò e se ha qualcosa da dirmi, me lo dirà. Non ho dubbi su questo. Non parliamo di questa situazione. È un nostro giocatore, so che è felice, è fidanzato, ha un cane bellissimo… È felice qui, lo so. Poi andrà come deve andare».