Guardiola: «Mendy out? Ho Cancelo…» – VIDEO

Le parole del mister del Manchester City che parla delle condizioni fisiche di Mendy rientrato dall’infortunio

Pep Guardiola, all’indomani delle gare con Crystal Palace e Atalanta in Champions ha parlato anche delle condizioni di Mendy.

«Posso schierare Angelino, anche Cancelo a sinistra ho molte scelte. Ha giocato 90 minuti con il Crystal Palace, dopo 3 giorni ha lottato per 75 minuti contro l’Atalanta e non si è infortunato. Potrà tornare ai suoi livelli migliori solo giocando regolarmente, partita dopo partita. Non è ancora il Mendy che conosciamo ma è normale è stato praticamente fuori due stagioni».