Guardiola, seconda possibilità con la moglie dopo la separazione? Le ultime

Guardiola, riavvicinamento alla moglie dopo la separazione a gennaio? Il tecnico potrebbe prendersi una pausa in estate per ricucire il rapporto

Pep Guardiola e sua moglie Cristina Serra sembrano pronti a darsi una seconda possibilità, dopo la separazione annunciata a gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, i due avrebbero trascorso tre giorni insieme nella loro casa di Barcellona lo scorso fine settimana, avviando un percorso di riconciliazione. Dopo l’annuncio della rottura, era parso che avessero anche iniziato le pratiche per il divorzio, ma ora l’allenatore del Manchester City sarebbe intenzionato a fare la spola tra Inghilterra e Catalogna per restare più vicino alla moglie e al figlio minore. Cristina, imprenditrice nel mondo della moda, si era trasferita a Barcellona nel 2019 per seguire i propri interessi lavorativi, e la decisione di Guardiola di prolungare fino al 2026 il contratto con il City avrebbe sorpreso e forse spinto verso la crisi.

Nel frattempo, il tecnico spagnolo affronta quella che molti considerano la sua stagione più difficile da quando guida il Manchester City, sia per motivi sportivi sia personali. In attesa di capire se il club riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League e a conquistare la FA Cup, Pep potrebbe auspicare una pausa estiva per ritrovare serenità con la famiglia. Tuttavia, il Mondiale per Club negli Stati Uniti – in programma per circa un mese – rischia di ostacolare anche questo desiderio.