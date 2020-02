Guardiola: «Se non battiamo il Real Madrid, potrei essere esonerato»

Il tecnico del Manchester City Guardiola è stato chiaro in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid

Pep Guardiola non usa mezzi termini per parlare della delicata sfida di Champions League contro il Real Madrid, che potrebbe costargli la panchina del Manchester City: «Le due settimane prima di una partita così sono il momento migliore della nostra professione. Quando immagini cosa fare per doverli battere. Se non dovessimo vincere col Real Madrid, immagino la mia dirigenza che mi licenzia».

«Vincere è molto più difficile. E in oltre 100 anni di storia del Manchester City sono arrivati 100 stagioni fallimentari. Abbiamo tanti ottimi giocatori. Poi accetto le lodi e accetto le critiche: quel che voglio è vincere la Champions League. Non vedo l’ora di giocare contro il Real Madrid, vedremo».