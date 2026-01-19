Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. Il comunicato e le prime parole del nuovo arrivato

Guehi Manchester City, è stato ufficializzato il rinforzo in difesa dei Citizens di Pep Guardiola. Il comunicato

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester City ha comunicato l’arrivo di Marc Guehi dal Crystal Palace.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO – «Il Manchester City è lieto di confermare l’acquisto di Marc Guéhi dal Crystal Palace con un contratto di cinque anni e mezzo. Il venticinquenne internazionale inglese ha firmato un contratto che lo porterà fino all’estate del 2031. Diventa il secondo acquisto del club nella finestra di mercato di gennaio, dopo l’acquisto dell’ala Antoine Semenyo dal Bournemouth all’inizio di questo mese. Difensore di grande talento, negli ultimi anni Guéhi si è affermato come uno dei giovani difensori centrali più talentuosi e realizzati della Premier League.

Guéhi arriva all’Etihad armato di una vasta esperienza nella massima serie dopo aver trascorso le ultime quattro stagioni e mezzo a Selhurst Park. In totale, ha collezionato 188 presenze con il Palace in tutte le competizioni, segnando 11 gol e fornendo otto assist durante il suo periodo nel sud di Londra. Ha inoltre collezionato 26 presenze internazionali con l’Inghilterra, dove è diventato una parte integrante della rosa dei Tre Leoni.

“Sono davvero felice e incredibilmente orgoglioso di essere un giocatore del Manchester City. Questo trasferimento sembra il culmine di tutto il duro lavoro che ho messo nella mia carriera. Ora sono nel miglior club d’Inghilterra e faccio parte di una rosa di giocatori incredibile. Fa piacere poterlo dire. Voglio crescere come giocatore e come persona, e so che in questo club succederà. Amo il calcio – mi ha dato tanto per così tanto tempo – e poter continuare a crescere al Manchester City è un momento davvero speciale per me e la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare ora. Voglio incontrare i miei compagni di squadra, allenarmi duramente, capire cosa si aspetta il manager da me e poi mostrare ai tifosi del City cosa posso fare.”

Da parte sua, il Direttore Sportivo Hugo Viana ha detto di essere altrettanto felice di accogliere Guehi nel Club: “È chiaro che Marc è stato uno dei migliori difensori del calcio inglese da un bel po’ di tempo, quindi siamo assolutamente felici di portarlo al Manchester City,” ha detto Viana. “Sento che abbiamo ingaggiato un grande talento che ci aiuterà a migliorare. Ha solo 25 anni, ma ha già dimostrato di essere un leader, un professionista brillante e qualcuno disperato di migliorare. È forte, ha qualità difensive eccezionali, è un lettore intelligente del gioco e porta passione ed energia ogni volta che mette piede in campo. Sono così felice che sia stato noi a cui ha scelto di unirsi. Marc sta entrando negli anni migliori della sua carriera. Sono sicuro che ogni tifoso del City sia entusiasta di vedere quanto sarà bravo con la maglia azzurro cielo»