Guerra Ucraina, Malinovskiy posta una foto dell’interno dello stadio Mykolaiv preso di mira dai Russi

Ruslan Malinovskiy, centrocampista dell’Atalanta, ha postato sui propri social la foto dello stadio di Mykolaiv preso di mira dalle bombe russe.

Una nuova testimonianza della Guerra in Ucraina che da oltre due mesi sta tenendo in apprensione tutto il popolo ucraino. Malinovskiy sempre molto attivo per cercare di aiutare il proprio paese.