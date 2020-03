Guida in autoisolamento: ha arbitrato Juventus-Inter

Marco Guida è in autoisolamento: l’arbitro di Torre Annunziata ha diretto Juventus-Inter. Ecco la sua decisione

Continua l’eco della positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Dopo l’isolamento di 121 membri della Juventus, tra staff e giocatori, e la quarantena per l’Inter, anche l’arbitro Marco Guida ricorre a questa pratica.

Guida, infatti, è stato l’arbitro di Juventus-Inter, giocata domenica sera all’Allianz Stadium. L’arbitro si trova in autoisolamento, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ma non è stato ancora sottoposto al tampone dato che il protocollo medico non lo prevede.