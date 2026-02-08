Guidolin: «Crisi Bologna? La via d’uscita dev’essere una, fidarsi di Italiano! Il Parma deve salvarsi ed è una squadra interessante. Ecco chi sarà l’uomo decisivo»

Guidolin si racconta: «Crisi Bologna? La via è una, fidarsi di Italiano! Il Parma deve salvarsi ed è una squadra interessante»

Doppio ex d’eccezione per il derby emiliano. Francesco Guidolin, tecnico capace di portare il Parma dalla B a grandi livelli e di sfiorare la Champions in quattro anni sulla panchina del Bologna, analizza il delicato momento dei rossoblù, reduci da una sola vittoria nelle ultime 11 gare e scivolati a metà classifica dopo aver assaporato la vetta. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



LA CRISI DEL BOLOGNA «Non servono ritiri o parole inutili o drammi: la via d’uscita dev’essere una, fidarsi di Vincenzo Italiano. Vede, ho apprezzato molto quello che ha voluto fare l’estate scorsa: era cercato da una big ma ha fortemente voluto restare. Gesto forte e bello: e lo so perché accaddero anche a me situazioni così. Da quel momento si è creato uno spessore alto di fiducia fra club e allenatore: per cui la società deve fidarsi di lui, come la squadra. Ma son convinto sia così».

VINCENZO ITALIANO «In casi come questo non servono equilibrismi ma solo mantenere la strada intrapresa. È saggezza. Mi spiego: io mi fiderei del tecnico, perché sono anni che arriva a portare dividendi alla propria squadra, che sia Fiorentina o Bologna l’anno scorso con la vittoria in Coppa Italia. Italiano fa un calcio che somiglia molto a quello che facevo io: per quello l’ho sempre apprezzato, perché ho rivisto certi miei canoni di una volta».

COSA NON DEVE FARE «Ecco: l’unica cosa che non deve fare, e so che non farà, è cambiare. Perché cambiare significa aggiungere incertezze. Se il Bologna è stato il Bologna con quel tipo di calcio, ecco, quel calcio deve restare, l’idea e la filosofia da portare avanti devono essere le medesime di sempre. Pensi che a me capitò un periodo terribile proprio a Parma nel 2009-10».

IL PARALLELO CON IL MIO PARMA DEL 2010 «Diciamo molto simile. Eravamo appena saliti dalla Serie B e partiamo alla grande in A. In quella squadra arrivò anche Crespo, e fu un piacere allenare un campione evidente. Bene: nelle prime giornate, non ricordo quante, ci ritroviamo in alto. Super. Poi, anche noi a cavallo direi di dicembre-gennaio andiamo all’indietro, facciamo direi 2 punti in 10 giornate, un po’ come il Bologna di oggi: arriva un certo punto in cui le partite non le vinci più e insomma finimmo ottavi in classifica con 52 punti, bellissimo risultato, ma in quei momenti devi solo fare due cose: non dimenticare quel che sai e sapevi fare, restare compatti e continuare a fare le cose sulle quali ti sei sempre allenato. Lavorando molto e parlando poco. Non eri un fenomeno prima e non sei da buttare ora: saggezza, appunto».

IL DERBY «Il Parma deve salvarsi ed è una squadra molto interessante con elementi tipo Pellegrino e Bernabé; il Bologna deve vincere ma non vanno fatti drammi: è ancora in Coppa Italia e in Europa League, le vie per ristabilire i giusti parametri ci sono».

IL BOLOGNA PENSA SOLO ALLE DUE COPPE «Non credo lo facciano ma le dico: giocare ogni tre giorni è bellissimo perché puoi dare la soddisfazione a tutti di potersi sentire protagonisti; però è dura, porta via nozioni, attenzione, esercitazioni impossibili da fare, allenamenti profondi che diventano… partite. Cambiare pagina ogni tre giorni non solo non è facile ma a volte ti fa perdere il senso del libro, della stagione. In fondo, comunque, è decimo in classifica, non molto più giù; e il fatto che la distanza dall’Europa tramite Serie A non sia incolmabile rende l’idea del fatto che prima hai fatto bene e che basta un niente per tornare a farlo. Una vittoria, una scintilla».

L’UOMO DECISIVO «Per esperienza e bravura, dico Freuler: un uomo-guida. Ma dev’essere accompagnato perché uno soltanto non basta. Da soli non si fa nulla».