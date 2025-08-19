Gutierrez-Napoli: ora è UFFICIALE l'acquisto del nuovo giocatore azzurro. La nota - Calcio News 24

Gutierrez-Napoli: è ufficiale, il terzino spagnolo è un nuovo giocatore azzurro. La nota

Il club partenopeo dà ufficialmente il benvenuto a Miguel Gutiérrez Ortega. Con un comunicato pubblicato sui canali ufficiali, la SSC Napoli ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del giovane talento spagnolo, proveniente dal Girona. L’operazione, che rappresenta uno dei movimenti più interessanti di questa sessione di mercato, conferma la volontà della società di puntare su giocatori di qualità e prospettiva. Il binomio Gutierrez-Napoli nasce quindi con grandi aspettative, sia da parte della tifoseria che dello staff tecnico.

Nato il 27 luglio 2001, Gutiérrez è cresciuto nel vivaio del Real Madrid, dove ha compiuto tutto il percorso formativo giovanile. Tra i momenti più significativi della sua carriera in bianco, spicca la vittoria della UEFA Youth League nel 2020, torneo in cui il terzino sinistro fu protagonista assoluto con una rete decisiva in finale contro il Benfica.

Gutierrez-Napoli: una carriera in ascesa

L’esordio tra i professionisti arriva nell’aprile 2021 con la maglia del Real Madrid, nel match vinto in trasferta contro il Cadice. Nell’estate dell’anno successivo, Miguel Gutiérrez sceglie di trasferirsi al Girona, dove si impone come titolare fisso e raccoglie numeri di rilievo: 113 presenze, 6 gol e 18 assist in due stagioni di Liga.

Il suo percorso è stato ulteriormente impreziosito dall’esperienza con la nazionale spagnola, con cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, segnando anche una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Gutierrez-Napoli: colpo di qualità per la fascia sinistra

L’arrivo di Miguel Gutiérrez rappresenta un investimento importante per il Napoli, che inserisce in rosa un giocatore moderno, veloce, tecnico e già abituato a palcoscenici internazionali. La nuova coppia Gutierrez-Napoli promette di offrire dinamismo e qualità lungo la corsia mancina, rispondendo alle esigenze tattiche del nuovo allenatore.

Con questa operazione, la società partenopea dimostra ancora una volta attenzione al futuro, puntando su un profilo giovane ma già rodato. I tifosi azzurri possono guardare con entusiasmo alla nuova stagione: Gutierrez-Napoli è un progetto appena iniziato, ma già carico di potenziale.